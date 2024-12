Les beques Llavor, per als projectes 'Tesis' i 'Les Metamorfosis'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jurat de les Beques Llavor 2025, promogudes pel consell del Solsonès i la Mare Cultural per fomentar la creació i la promoció artística, va acordar atorgar els ajuts del 2025 als projectes Tesis, presentat per Pere Segués, Ostap Sokhatskyy i Martí Farràs, i Les Metamorfosis, encapçalades per Arnau Abella com a representants de l’entitat Altreatre. Les beques volen fomentar nous talents en l’àmbit cultural i contribuir a l’impuls cultural i creatiu de la comarca.