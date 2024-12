Regula i limita a 48 hores l'àrea d'autocaravanes a l'estiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Solsona vol regular el pàrquing d’autocaravanes de la localitat, ubicat en un terreny municipal al costat de la rotonda de Sant Jordi, a tocar de l’aparcament de camions i que té capacitat per a deu places. L’objectiu d’aquesta normativa és resoldre el buit legal sobre el turisme d’autocaravanes a la ciutat i fomentar el desenvolupament econòmic a través d’aquest sector, amb garanties tant per als turistes com per a la població local.

L’esborrany de la nova normativa imposa un límit d’estada màxima de 48 hores la temporada d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) i 96 hores la resta de l’any. El text especifica que els vehicles només poden estacionar, no acampar, i que els usuaris de l’àrea poden fer ús, després de pagar, del servei d’evacuació d’aigües grises i negres i d’una presa d’aigua potable.

Així mateix, s’estableix un horari de silenci, entre les deu de la nit fins a les vuit del matí a l’hivern, i entre les onze de la nit i les vuit del matí a l’estiu. Per tant, amb aquesta mesura es preveu poder reforçar la dinamització turística d’aquest aparcament.

El consistori vol debatre aquest reglament al ple de gener i per això ha publicat l’esborrany en informació pública fins al 10 de gener per recollir les possibles aportacions ciutadanes i, posteriorment, redactar el text definitiu.

L’àrea d’aparcament d’autocaravanes està en funcionament des del 2023 en un terreny municipal al costat del pàrquing de camions. Tal com recull la proposta de reglament, podran estacionar autocaravanes, vehicles habitatge i campers, i queda fora qualsevol altre tipus de vehicle.

L’auge que ha experimentat aquest fenomen des de ja abans de la pandèmia, però que s’ha incrementat en els dos últims anys, ha obligat molts ajuntaments a regular aquests espais per passar la nit amb serveis com el tractament d’aigües residuals o aigua potable, entre altres.