Comptadors d'aigua nous i equips per detectar fugues

L’ajuntament de Solsona ha posat en marxa una campanya de renovació de comptadors d’aigua al municipi. L’objectiu del consistori és substituir els antics per altres dotats de sistemes de lectura a distància a la pràctica totalitat de la capital del Solsonès. En total es canviaran 2.700 comptadors, dels quals hi ha 300 aparells electroacústics que tenen com a finalitat la detecció de fugues de cabal. Aquestes mesures, dirigides a millorar la gestió de l’aigua potable, arriben després de sotmetre’s a restriccions en el consum l’any passat, al costat d’altres municipis del Solsonès, per sequera a les conques internes de Catalunya.