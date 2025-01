Enderrocada una construcció sense llicència en terreny rústic a Lladurs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una edificació sense permisos en sòl rústic de Lladurs és l’única construcció il·legal que s’ha demolit l’últim any a les comarques de Lleida, segons dades publicades pel departament de Territori. Es tracta d’un edifici semisubterrani que, en un primer moment, va servir com a base per instal·lar-hi a sobre una casa prefabricada. La propietat la va desmantellar, mentre que la Generalitat va treure el 2023 a concurs la demolició de la base per executar-la de manera forçosa.