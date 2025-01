Dos milions per reduir un 30% el consum elèctric local

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Pinós ha començat a implementar mesures per promoure l’eficiència energètica a les dependències municipals. Gràcies a una subvenció de 2 milions d’euros dels fons europeus, el consistori instal·larà plaques solars, canviarà l’enllumenat públic, substituirà les calderes de gasoil per unes de biomassa i adquirirà dos vehicles elèctrics. Tot això permetrà a l’ajuntament reduir el consum energètic anual en més d’un 30%. Per a l’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, es tracta “d’un gran repte” a la comarca. La iniciativa Cuidem Pinós: energia neta, territori viu és una de les beneficiàries del programa DUS 5000, dirigit als municipis de menys de 5.000 habitants. En tots els nuclis del municipi es renovarà l’enllumenat públic. Es canviaran un total de seixanta-set punts de llum i se n’afegiran uns altres quaranta-tres, tots amb tecnologia led, amb la qual cosa s’assolirà un 45% d’estalvi energètic. També està previst adquirir dos vehicles elèctrics, un de destinat per al transport de persones i un altre per a les tasques de manteniment. Aquests vehicles comptaran amb els punts de càrrega que ja han estat instal·lats en aquesta localitat del Solsonès.