Els joves volen cine a la fresca i esports

El Consell d’Adolescents de Solsona estudia organitzar cine a l’aire lliure durant els mesos d’estiu, un torneig esportiu o intervenir en la millora de diversos espais públics de la capital del Solsonès. Així ho han consensuat aquesta setmana en la reunió mensual que es porta a terme a l’Oficina Jove del Solsonès. Els representants de l’alumnat de primer i quart d’ESO dels dos centres de secundària de Solsona han posat en comú el valor que el grup de classes havia donat a les propostes seleccionades anteriorment. El Consell d’Adolescents disposa de 3.000 euros de pressupost municipal de Joventut.

Durant el procés de recollida de propostes, els joves van presentar diverses peticions, entre les quals la incorporació de millores a l’skatepark, i el parc de l’Hort del Bisbe, la instal·lació d’un punt exterior de càrrega de mòbils i dispositius electrònics i el reforç de l’enllumenat públic de la pujada del seminari.

El Consell d’Adolescents, en el qual participen una quinzena de joves en cada sessió, també ha format part del pressupost participatiu de l’ajuntament amb propostes concretes canalitzades a través de l’Oficina Jove.

La decisió per elegir quina proposta serà la finalista per implementar a Solsona es debatrà dimarts vinent a la nit a l’ajuntament en un taller obert a tota la ciutadania i en el qual se seleccionaran les accions finalistes que passaran a la votació final. Així mateix, per a l’Oficina Jove, dinamitzar aquest espai de participació ciutadana també “permet detectar i treballar necessitats que van més enllà del mateix òrgan, ja que orienta les accions públiques que es coordinen des de l’oficina de joventut”.