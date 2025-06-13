Multes de 300 € a Solsona per beure alcohol al carrer
L'Ajuntament aprova inicialment una nova ordenança de convivència cívica que també sanciona l'abandonament de materials per al consum de drogues
El consistori de Solsona ha donat llum verda al text inicial de la nova ordenança reguladora de la convivència cívica, que estableix multes de fins a 300 euros per consumir begudes alcohòliques a la via pública. Aquest nou reglament municipal romandrà en període de consulta pública durant un mes abans de la seva aprovació definitiva.
La normativa, aprovada pel ple municipal, no només prohibeix el consum d'alcohol als carrers, sinó que també contempla la mateixa sanció econòmica per a qui abandoni a la via pública materials utilitzats per al consum d'estupefaents. A més a més, les multes de 300 euros s'aplicaran igualment a les persones que practiquin la mendicitat "aprofitant-se de malalties, nens i animals", segons recull el text normatiu.
Objectius de la nova ordenança
Aquesta iniciativa forma part d'un esforç més ampli de l'Ajuntament de Solsona per millorar la convivència ciutadana i l'ús dels espais públics. Durant el període d'exposició pública, els veïns i veïnes de la localitat podran presentar al·legacions i suggeriments al text inicial, que posteriorment seran estudiats pel consistori abans de l'aprovació definitiva de l'ordenança.