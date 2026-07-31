Solsona impulsa ajuts de gairebé un milió per rehabilitar cases del nucli antic, en el marc del Pla de Barris
També va donar llum verda a la revisió del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus i es va acceptar el traspàs d’un tram de 400 metres de la carretera de Sant Llorenç
El ple de Solsona va aprovar ahir les bases i la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges en el marc del Pla de Barris, amb una dotació de 980.000 euros per als exercicis 2026 i 2027.
Els ajuts beneficiaran a immobles del nucli antic mitjançant dos línies: una de destinada a habitatges que s’incorporin a la borsa de lloguer social, amb fins a 50.000 euros i el 70% del cost de les obres, i una altra per a habitatges habituals, amb un màxim de 25.000 euros. El ple també va donar llum verda a la revisió del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus per adaptar-lo a les necessitats actuals, després de detectar canvis en el funcionament del porta a porta, el volum de residus i l’augment d’usuaris comercials. Així mateix, es va acceptar el traspàs al municipi d’un tram de 400 metres de la carretera de Sant Llorenç, una vegada executades les obres. Es va recolzar l’adhesió al manifest contra el Plater.