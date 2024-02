Agramunt impulsa accions per reduir la població de gats de carrer i mantenir-los en bon estat

Algunes de les voluntàries amb les regidores Elena Pascuet (4a per l’esquerra) i Mònica Marquilles (2a per la dreta). - LAIA PEDRÓS

Controlar les colònies felines. Aquest és un dels objectius que s’ha marcat l’ajuntament d’Agramunt per al present mandat i des de les regidories de Medi Ambient i Agricultura i Ramaderia ja han posat fil a l’agulla les seues responsables, Elena Pascuet i Mònica Marquilles. El primer pas va ser convocar una reunió amb tots els veïns interessats ja que pretenen que sigui un projecte que la ciutadania se senti seu.

En aquests moments ja hi ha més de mig centenar de veïns que disposen d’un carnet que els acredita per poder alimentar els gats en els punts habilitats, on la setmana passada van començar a instal·lar les primeres menjadores per a pinso i aigua seguint la normativa. Els interessats a obtenir el carnet poden sol·licitar-lo a les oficines de l’ajuntament.Un altre de les passos a seguir ha estat reduir els punts per alimentar els gats de carrer per reduir les colònies.

En un inici se’n van detectar uns 40 i ara n’han quedat 17 amb un voluntari responsable de cada punt que periòdicament informarà l’ajuntament dels gats que conformen la colònia. El consistori va comptabilitzar almenys 190 felins en els primers quaranta punts.

Pascuet i Marquilles van destacar que “volem sumar esforços per controlar les colònies felines i complir la nova llei de benestar animal” amb “l’objectiu final d’esterilitzar –mitjançant subvencions– per gradualment anar reduint la població dels gats de carrer alhora que volem millorar la imatge del poble i acabar amb els punts que generaven queixes per falta de salubritat”.

Fins ara tampoc no hi havia control en l’alimentació, moltes persones els donaven restes de menjar, mentre que ara només es pot alimentar els gats amb pinso per evitar també possibles malalties.

Roser Miralles, que alimenta gats de carrer des de fa sis dècades, és una de les voluntàries implicades en el projecte i el valora “molt positivament” ja que “fa molts anys que ho estàvem esperant”. Miralles es va mostrar “encantada” que “hi hagi unes normes, unes pautes i un control”. “Crec que és totalment necessari controlar les colònies felines i reduir el nombre de gats que hi ha al carrer amb les esterilitzacions”, va afegir, alhora que va demanar “més consciència ciutadana i respecte als animals”.

Dolors Grau és una altra de les voluntàries i coincideix amb Miralles: “Hi ha molts gats pel carrer i aquesta és una gran iniciativa que s’hauria hagut de portar a terme molt abans.”