Energia verda per a l'escola Àngel Guimerà

L’escola Àngel Guimerà de Tàrrega s’autoproveirà amb energia verda gràcies a les plaques solars que l’ajuntament està instal·lant a la teulada de l’edifici. Es tracta d’un total de 200 plafons que generen 80 kW. Això permetrà que l’edifici no només s’autoproveeixi, sinó que alhora generi un excedent (60kW) elèctric que es destinarà a altres equipaments municipals propers com la llar d’infants La Pau, l’edifici de serveis municipals o la comissaria de la Policia local.

Les plaques fotovoltaiques han estat adquirides dins d’un acord marc d’entitats locals de Catalunya amb una inversió de 92.240 euros, finançats pel consistori. Es preveu acabar la instal·lació en els propers dies, quan es procedirà a la connexió a la xarxa elèctrica.Per una altra banda, l’ajuntament de Tàrrega també projecta instal·lar plaques fotovoltaiques a la llar d’infants El Niu. En aquest cas, la instal·lació generarà 15 kW que serviran per autoproveir l’edifici. La instal·lació costarà un total de 17.345 euros i per finançar-la el consistori de la localitat comptarà amb els fons europeus Next Generation.La regidora de Serveis Municipals i Medi Ambient, Laia Recasens, va destacar que “amb la implantació d’energies renovables, netes i respectuoses amb l’entorn, promovem un estalvi significatiu que repercuteix en la factura de la llum”.