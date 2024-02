Les dones de la comarca commemoren Santa Àgueda

Com és tradició, associacions de dones de diferents pobles de la comarca han celebrat aquests dies la festa de Santa Àgueda, protectora del col·lectiu. A Claravalls, l’associació de dones va celebrar una missa a l’ermita de la Mare de Déu dels Arcs mentre que a Agramunt, l’associació de dones Esbarjo va organitzar un berenar amenitzat amb música al restaurant Blanc i Negre de la localitat, que va estar molt freqüentat. Finalment, a Tàrrega, l’associació de dones Arrel també va organitzar un berenar per a les sòcies al restaurant El Gat. La vetllada va destacar en diversió i moltes participants es van animar a cantar al karaoke i a ballar. Pel que fa a Verdú, han programat un sopar per al 8-M i per la seua banda Agramunt ja ha obert les inscripcions per a la Cursa de la Dona.