Agr’auto obre portes amb una ocupació un 10% superior a l'any passat

detail.info.publicated REDACCió

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 22a Fira del Vehicle d’Ocasió d’Agramunt – Agr’auto ha obert les portes aquest matí amb un 10% més d’ocupació de vehicles més que l’any passat. En total, hi prenen part sis expositors amb 115 cotxes distribuïts entre el pavelló firal i esportiu.

De fet, l’ampliació del recinte és una de les novetats d’enguany, cosa que s’ha aprofitat per habilitar, al pavelló esportiu, un espai per als més petits amb un circuit de vehicles radio control i també per ubicar-hi les sessions de xerrades sobre mobilitat sostenible, que ja són un clàssic de la Fira. En aquesta ocasió, serà sobre els vehicles de gas i d’hidrogen i es farà el dissabte a les 5 de la tarda.

L’acte d’inauguració ha estat presidit per president de la Diputació, Joan Talarn, qui ha indicat que el sector firal de Lleida ha recuperat la vitalitat prepandèmia, que ja compta amb tretze fires dedicades a l’automoció. “Les fires són un element social de trobada, que ajuda a fer xarxa i territori”, ha dit.

Per la seva banda, l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, ha destacat la consolidació d’Agr’auto dins del calendari firal, un certamen que “és un bon aparador del potent teixit empresarial agramuntí”. Així mateix, ha recalcat el compromís de l’Ajuntament i la resta d’administracions amb el sector de l’automoció.

A l’acte també hi ha pres part el president del Consell Comarcal de l’Urgell, José Luís Marín, la directora de la Fira, Tamara Lombardo, la resta dels regidors del consistori i els responsables dels tallers agramuntins presents a la Fira.

A banda dels tallers, enguany la Fira compta amb una exposició d’autocaravanes i campers de lloguer d’una empresa local i la d’un Peugeot Talbot de 1989 amb el qual un jove agramuntí ha completat l’Uniraid 2024. Precisament, la directora ha subratllat la voluntat de buscar activitats paral·leles a la Fira per complementar-la i guanyar més visibilitat.

Diumenge al matí es farà la 15a Trobada Motera, a càrrec del Club Motorrons d’Agramunt, amb la participació de centenars de motoristes.