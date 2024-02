La comunitat energètica de Bellpuig compleix un any de la seua constitució

L’associació Energies Compartides de Bellpuig i Seana (Ecobs) acaba de complir un any de la seua constitució amb l’objectiu de crear una comunitat energètica per fomentar la transició cap a una energia més neta i sostenible per a l’entorn i a la reducció de la petjada de carboni. Divendres passat mig centenar de persones van assistir a la reunió informativa que va tenir lloc a la Llotja de Bellpuig. En el transcurs de la sessió es van donar a conèixer detalls dels projectes amb els quals treballa l’entitat (que el proper 15 de març celebrarà una assemblea de socis per transformar-se en cooperativa) i que són una instal·lació d’autoconsum compartit i un projecte de mobilitat sostenible amb l’adquisició d’un vehicle elèctric i la instal·lació d’un punt de càrrega. Els dos projectes tenen un pressupost de 314.920 euros dels quals la meitat, un total de 155.669 euros, estan finançats amb una subvenció CE Implementa. Ara estan buscant finançament extern per als 159.251 euros restants i ja han iniciat contactes amb l’institut Català de les Finances.

Lourdes Mora, presidenta d’Ecobs, va explicar que, entre els principals avantatges de sumar-se al projecte, hi ha que “no és necessari fer obres a casa ni fer cap inversió inicial o disposar d’una instal·lació fotovoltaica pròpia mentre que et beneficies d’un estalvi directe a la factura de la llum i d’energia renovable sense fer cap instal·lació, de manera que contribueixes a reduir les emissions de CO2 i de l’efecte del canvi climàtic”. Mora va destacar que es tracta d’“aconseguir un estalvi econòmic i avançar cap a la sobirania energètica des de la participació ciutadana”. Malgrat comptar amb una important subvenció, va reconèixer que si no aconsegueixen el finançament que falta, renunciaran al projecte i esperaran que surtin noves línies d’ajuts.Els interessats a ser socis han de fer una aportació única de 100 euros en concepte de capital social que és reemborsable en cas de donar-se de baixa.Ser soci no implica ser consumidor però sí que pot tenir veu en l’assemblea general i formar part d’alguna de les seccions de la cooperativa. Quant als serveis, segons els primers càlculs, 1 kW-1.400 costaria 100 euros/any i el lloguer el cotxe, 5 euros/h o 50 euros/dia.

“És necessari fer una transició energètica”

Lourdes Mora, presidenta d’Ecobs, va animar els assistents a afegir-se al canvi a través de la futura cooperativa. Va argumentar que “és necessari fer una transició energètica i canviar el model energètic actual per un sistema descentralitzat i eficient basat en les energies renovables”. Mora va recordar que Ecobs va nàixer fa un any impulsada per l’ajuntament de Bellpuig. Aleshores van crear l’associació i van sol·licitar una subvenció a la Unió Europea que els va ser adjudicada i ara treballen per aconseguir la resta del finançament. Per a aquells que hi estiguin interessats, que tinguin dubtes o que vulguin que se’ls estudiï el seu cas de forma personalitzada, Ecobs atén tots els dimecres de 19.00 a 20.30 hores a l’edifici de la Llotja de Bellpuig amb reserva prèvia al correu electrònic energiescompartides@gmail.com o a través de l’Instagram @ecobs.