Mural i donacions d'Emma per al Dia de les Malalties Rares

Coincidint amb el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries o Rares, que es va commemorar el 29 de febrer, l’associació Emma de Tàrrega (que dona visibilitat i suport a les famílies afectades per malalties rares alhora que en fomenta la investigació) ha dut a terme diferents accions, entre les quals, des de finals de la setmana passada llueix en una de les parets del camp de futbol Joan Capdevila Méndez de la capital de l’Urgell un mural que simbolitza diferents nens i nenes que pateixen malalties minoritàries amb cara de felicitat per mostrar “les seues ganes de riure, jugar, ser feliços i viure, com tothom”, destaquen des de l’entitat Emma.

El mural és obra de Toni Dil, tatuador i muralista d’Agramunt que té un fill diagnosticat amb una malaltia minoritària i impulsa l’associació Dilper de la capital del Sió per fomentar la investigació de la paraplegia espàstica tipus 56. El mural ha estat possible gràcies a la col·laboració de Pintures Planell, TRG Pladurs i Pintures i l’ajuntament de Tàrrega. Està previst que pròximament se celebri una inauguració amb xocolatada.En un altre ordre de coses, la cooperativa Toquem la Fibra del col·legi Vedruna ha fet arribar un xec de 140 euros a l’associació Emma. És la meitat de la recaptació de les 280 peces de roba de segona mà que va posar a la venda per tan sols un euro. Emma també ha rebut recentment una donació de cinc-cents euros de l’Equip Lacenet recaptats en les gimcanes Manresada i la Barcelonada dins del World Mobile City Project.