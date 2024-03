Ple a l'església de Sant Nicolau amb el concert de l'Escolania de Montserrat

L’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig es va omplir de gom a gom divendres passat amb el concert que va oferir l’Escolania de Montserrat l’Any Jubilar amb motiu dels 400 anys de la primera arribada del Crist de Bormio a Bellpuig i dels 70 anys de la seua tornada.

Van ser més de mig miler les persones que van omplir el temple per escoltar un dels cors religiosos de veus blanques més reconegut d’Europa sota la direcció de Llorenç Castelló i amb Vicenç Prunés al piano i l’orgue.L’encarregat de donar la benvinguda als nombrosos assistents va ser el rector de la parròquia de Bellpuig, Abel Trulls, que va estar acompanyat de l’alcalde, Jordi Estiarte, entre altres autoritats. El concert estava organitzat conjuntament per l’ajuntament i la parròquia. S’ha de destacar que uns dies abans les entrades van quedar esgotades. El dia 30 d’abril del 2023 va tenir lloc a Bellpuig l’obertura de l’Any Jubilar i des d’aleshores la parròquia ha anat organitzant diferents activitats per commemorar aquesta efemèride. A l’octubre va tenir lloc la peregrinació de la Confraria del Crist de Bormio de Bellpuig a la població italiana de Bormio, i al novembre van visitar Bellpuig veïns d’aquesta població italiana.