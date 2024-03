Vilagrassa preveu estalviar quatre milions de litres d'aigua

L’ajuntament de Vilagrassa treballa per estalviar uns 4.000 metres cúbics d’aigua l’any, la qual cosa serien 4 milions de litres, i es reduirien fins a un 40% les fuites actuals a pesar que l’exigència a complir és d’almenys un 20%. Això preveu aconseguir-ho amb el projecte de millora i renovació de la xarxa de proveïment d’aigua en baixa del municipi, que el consistori acaba d’adjudicar a l’empresa Acsa, Obras e Infraestructuras SAU amb un pressupost de 416.584,61 euros (IVA inclòs). Estan finançats pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dels fons europeus Next Generation, fet que obliga que almenys més de la meitat de l’actuació prevista estigui executada abans del 30 de juny.

El projecte preveu renovar les canonades en un total de 3,6 quilòmetres de diferents carrers de Vilagrassa, entre els quals hi ha el de Tàrrega, Anglesola, Ramon Perelló, les Eres, Migdia, Mor, Rossinyol, de la Font i la plaça Onze de Setembre. L’alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, va destacar que “substituirem les actuals canonades de fibrociment, que ja presenten moltes fugues i estan obsoletes, per unes de noves de polietilè”. Segons Mor, aquesta actuació permetrà que a finals d’aquest any bona part del municipi tingui renovada la xarxa d’aigua en baixa.Val a recordar que els últims anys Vilagrassa ha fet una important inversió per millorar les seues instal·lacions d’aigua amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania aigua potable de màxima qualitat.

Tots els pobles d’Agramunt ja tenen aigua de qualitat

L’ajuntament d’Agramunt i l’empresa Cassa han culminat una nova fase del projecte de l’estació potabilitzadora (ETAP) d’Agramunt i els nuclis de Montclar, la Donzell i Mafet.

Es tracta de la fase 3A, ja finalitzada, que ha consistit a construir una canonada des de Mafet a la Donzell amb un cost de 225.302 euros, i de la fase 3B, que acabarà aquest mes de març i consisteix a construir una canonada entre la Donzell i Montclar així com un dipòsit d’aigua a Montclar amb un pressupost de 483.981 euros. L’alcaldessa de la localitat, Sílvia Fernàndez, va destacar que “amb l’acabament de totes les fases, tots els pobles del municipi d’Agramunt comptaran amb aigua potable de qualitat i seran beneficiaris per igual d’un dels serveis bàsics i imprescindibles.