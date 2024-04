Millorar la salut des de la comunitat

Tàrrega treballa perquè els seus veïns millorin la salut i ho facin en el marc de la seua comunitat, és a dir, més enllà del sistema i els serveis sanitaris. En aquest sentit, el municipi compta amb el projecte Salut en xarxa des de finals del 2018. L’any passat unes 4.000 persones es van beneficiar de gairebé mig centenar d’activitats impulsades per diferents entitats locals. El CAP de Tàrrega vol augmentar aquestes xifres perquè, malgrat reconèixer que són “molt positives”, recorda que “segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya el 80% dels determinants de salut es troben fora del sistema sanitari” i “la salut és cosa de tots, una responsabilitat col·lectiva”. Des del centre d’atenció primària de la capital de l’Urgell assenyalen que “ junts podem modular detectant oportunitats de millora a partir de les necessitats manifestades per la població, i posant tots els recursos disponibles al seu abast per aconseguir una vida saludable”.

La Taula de Salut és un instrument del projecte Salut en xarxa en què participen diferents entitats i institucions de capital de l’Urgell coordinades per un grup motor, constituït per representants de l’ajuntament de Tàrrega, el consell comarcal de l’Urgell, l’Agència de Salut Pública, l’Equip d’Atenció Primària, l’Equip d’Assesorament i Orientació Pedagògica, el Casal Cívic i Comunitari, Creu Roja, el Pla Educatiu d’Entorn i el Consell Esportiu de l’Urgell. El passat 21 de març, l’antic escorxador de Tàrrega va acollir la cinquena trobada de la Taula de Salut per sumar noves sinergies, recursos i iniciatives i així aconseguir un major grau d’implicació de la comunitat en la promoció de la salut i en la posada en marxa de projectes de prescripció social per a la ciutadania de Tàrrega.

“Qualsevol recurs pot oferir salut i benestar a les persones o als grups de la comunitat”

Des del CAP van explicar, per exemple, que en algunes persones deprimides, a part de rebre el seu corresponent tractament sanitari, havien detectat que els anava molt bé participar en activitats que habitualment ja organitzen entitats de la ciutat. Per aquest motiu, a la reunió del passat 21 de març es va fer una crida a les més de 200 associacions locals perquè es converteixin en actius de salut, ja que “qualsevol recurs pot oferir salut i benestar a les persones o als grups de la comunitat”, van apuntar.Els interessats a afegir-se al projecte Salut en xarxa de Tàrrega poden enviar un correu electrònic a tarrega.atenciocomunitaria.lleida.ics@gencat.cat.

A més a més, recorden que a la pàgina web de de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi ha l’apartat Actius i Salut en el qual es poden introduir les activitats que ofereixen les diferents entitats per afavorir la salut i el benestar de les persones. L’objectiu és fer créixer entre tots els recursos comunitaris existents per potenciar la prescripció social, que consisteix a oferir alternatives a la medicalització.

Sol·liciten més difusió per arribar a nous destinataris

El CAP de Tàrrega exerceix d’aglutinador de les diferents activitats que s’integren al projecte Salut en xarxa. Des del centre sanitari demanen a les entitats interessades a participar en aquesta iniciativa de prescripció social que incloguin als cartells de les activitats que organitzen el logotip del projecte o alguna de les següents etiquetes: #salutenxarxa #totesfemsalut #salutcomunitaria #sumemfentsalut. També que les comuniquin per poder fer difusió.