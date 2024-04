Tallers lúdics i gratuïts per cohesionar els joves

Bellpuig treballa per cohesionar els joves del municipi a partir de diferents tallers. Ho fa amb el projecte de lleure juvenil El Més Jove que s’ha estrenat amb molt bona acollida aquest any oferint una activitat mensual. El Més Jove és una de les iniciatives del Pla Local de Joventut.

Eva Capdevila, tècnica de joventut de l’ajuntament de Bellpuig i de l’Oficina Jove de l’Urgell, va explicar que l’objectiu d’El Més Jove és “oferir tallers, activitats i formacions als joves de Bellpuig d’entre 15 i 35 anys, ja que habitualment aquestes tenen lloc en ciutats més grans on hi ha una oferta més àmplia”. Segons Capdevila, “es prova d’atansar-los propostes de lleure saludable a la localitat apostant així per la inclusió en l’àmbit de l’oci juvenil”, alhora que va destacar que “són tallers de caràcter gratuït”, el cost l’assumeix l’ajuntament en el marc de les seues polítiques locals de joventut. Aquests tallers també pretenen que els joves puguin adquirir noves capacitats i habilitats des d’una perspectiva més social.

Els joves que participin en més tallers rebran obsequis dels comerciants de Bellpuig

L’any passat van dur a terme un sondeig i al gener es va celebrar el primer taller d’iniciació a la ceràmica a càrrec de Júlia Sangés, en el qual van participar una vintena de joves; al febrer va ser el torn d’un taller de sushi de la mà de la dietista nutricionista Esther Vives, amb uns 25 persones inscrites, i al març va tenir lloc un taller d’espelmes creatives, ecològiques i veganes, amb 20 participants. N’hi haurà de temàtiques molt diverses per arribar al màxim de joves possible.Per fomentar la participació en El Més Jove, el consistori ha editat la targeta M-Jove amb dotze caselles corresponents als dotze tallers que es duran a terme durant l’any (un per mes). Els participants hauran de segellar-les i els cinc joves que hagin realitzat més tallers seran obsequiats per Foment de Mercats, l’associació de comerciants i empresaris de Bellpuig.Capdevila va revelar que la bona acollida d’El Més Jove a Bellpuig ha fet que l’Oficina Jove de l’Urgell treballi per replicar el projecte a nivell comarcal. La idea és poder organitzar tallers itinerants en els quals puguin inscriure’s tots els joves de la comarca, de manera que també es fomentaria la relació entre ells.