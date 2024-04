Un home de trenta-vuit anys mor al xocar amb una motocicleta contra una paret a Bellpuig

Un home de 38 anys va morir ahir a la nit al perdre el control de la seua motocicleta i xocar contra una paret al carrer Balmes de Bellpuig. L’accident es va produir sobre dos quarts de deu de la nit quan, per causes que es desconeixen i que s’investiguen, el motorista va perdre el domini del vehicle en un carrer secundari i poc transitada. Una jove que va presenciar l’accident va alertar el 112. Al lloc van acudir dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), malgrat que ja res no es va poder fer per salvar-li la vida. També es van activar efectius dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra.

Segons ha pogut saber aquest diari de fonts properes al cas, el mort era originari de Romania, vivia a Ivars d’Urgell i feia poc que hauria comprat un habitatge a Bellpuig que estava rehabilitant. Segons l’alcalde, Jordi Estiarte, aquest seria el primer accident mortal que es produeix al nucli urbà d’aquest municipi de l’Urgell.

Amb aquesta són cinc les persones que han mort en accidents de trànsit a les comarques lleidatanes, dos menys respecte al mateix període de l’any passat. A començaments de març un conductor de 67 anys va morir al patir una sortida de via amb el seu totterreny i caure per un desnivell d’uns quatre metres a Artesa de Segre. El passatger davanter va resultar ferit de diversa consideració i va ser traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L’accident es va produir a la carretera C-1412b, a l’altura del quilòmetre 23,3. El 27 de gener també va perdre la vida un jove de 21 anys de Seròs en una sortida de via al xocar contra un talús a l’LP-7041 a Aitona. La densa boira en aquesta zona hauria pogut ser la causant del fatal accident, en el qual dos acompanyants van resultar ferits de diversa consideració.

El mes de gener també va morir un home de 82 anys de Llardecans que va patir una sortida de la via en un camí d’aquesta localitat del Segrià, i també una conductora de 48 anys de Castellbisbal en una col·lisió frontal al camí de Montcada de Lleida. Quan van arribar els Bombers de la Generalitat, els sanitaris del SEM ja atenien la conductora, que viatjava sola, i per la qual no van poder fer res i finalment va morir. Els bombers van rescatar llavors la conductora i única ocupant de l’altre vehicle, que havia quedat atrapada a l’interior.

Campanyes per prevenir la sinistralitat de motoristes

El Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra han coordinat diverses campanyes intensives per vetllar per la seguretat dels motoristes, un dels col·lectius més vulnerables a la carretera. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, també va anunciar a començaments d’aquest any que el seu executiu introduirà modificacions per evitar l’alta sinistralitat entre els conductors de moto, i entre d’altres, introduirà un curs obligatori per als usuaris de motocicletes i ciclomotors de fins a 125 cc que fins ara podien conduir només amb el carnet de cotxe i tres anys d’experiència. A les comarques lleidatanes, un total de sis motoristes van morir l’any passat en accidents de trànsit, una xifra superior a la del 2022, quan van ser quatre (tres dels quals en un mateix sinistre). Així mateix, una de cada tres víctimes mortals a Ponent era vulnerable, amb sis motoristes, dos vianants i un ciclista.