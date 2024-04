Reparen les esquerdes de la piscina per evitar fuites

L’ajuntament de Vallbona de les Monges ha iniciat les obres de millora al recinte de la piscina municipal. El principal objectiu de l’actuació és tapar les esquerdes existents al vas gran per reduir el malbaratament d’aigua i contribuir a l’estalvi d’aquest bé tan escàs, més encara, en l’actual context de sequera. L’alcalde, Eduard Montseny, va explicar a aquest diari que “la piscina de Vallbona perdia uns 15 metres cúbics d’aigua cada dia, uns 5 per l’evaporació i els 10 restants per les esquerdes que presentava el vas gran a causa del pas del temps, ja que portava tres dècades en ús”.

Aprofitant la intervenció per tapar les esquerdes de la piscina, el consistori també renovarà les rajoles i instal·larà una escala, així com una grua per facilitar l’accés a l’interior de la piscina a les persones amb dificultats de mobilitat. A més, es renovaran els vestidors, que a partir d’aquest estiu comptaran amb aigua calenta a les dutxes gràcies a unes plaques solars tèrmiques. L’actuació compta amb un pressupost de 73.378 euros i està finançada en gran part amb una subvenció de la diputació de Lleida, que ascendeix a 56.632 euros, mentre que els 16.646 euros restants procedeixen de fons propis de l’ajuntament. Les obres acabaran abans d’iniciar la temporada de bany. Per la seua banda, el primer edil de Vallbona va afirmar que “es tracta d’una obra de gran importància per al municipi perquè apostem per mantenir aquest servei que contribueix a arrelar els nens i els joves al territori”, tenint en compte que a l’estiu el poble s’omple de veïns de segones residències. Montseny també va assegurar que “tenir una piscina en condicions és fonamental per als pobles petits”.