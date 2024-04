Tres Tombs més femenins

La 41a edició de la festa dels Tres Tombs d’Anglesola passarà a la història per ser la primera vegada en què el carro de palla de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, tirat per cinc cavalls, va estar dirigit únicament per dones, un total de deu. Des de l’entitat, que també presideix una dona des del 2016 (Monserrat Argelich), van explicar que es tractava d’un “repte” que tenien al cap feia molt temps i que van aprofitar els Tres Tombs d’Anglesola perquè “el recorregut és molt pla”, alhora que “som habituals en aquesta festa de l’Urgell i és com un homenatge i una forma de visibilitzar el paper de la dona també en el món dels carros i els cavalls”.

En la desfilada hi va haver dos novetats més, es van poder veure una galera i un carro de vela que la Societat de Sant Antoni d’Anglesola va rebre en donació per part d’Andreu Lluch de Sant Andreu de Llavaneres. El president de l’entitat d’Anglesola, Francesc Vidal, va agrair aquesta donació, que contribueix a enriquir el patrimoni de l’Espai del Carro. Vidal va destacar que “en aquesta ocasió també han desfilat en diferents carros els alumnes de l’escola Santa Creu amb l’objectiu de mostrar-los la festa, que se la sentin seua i amb els anys assegurar el relleu generacional d’aquesta important tradició”.La festa va estar presidida per la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, que va destacar que “és un honor atansar la institució als pobles de tot el país i atansar la política al dia a dia de la gent”, mentre que el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va indicar que “amb aquesta festa Anglesola reivindica la força de la cultura popular i ens explica amb orgull la ruralitat com a pedra de toc del futur”. L’alcaldessa, Carme Miró, va celebrar el nou èxit de la festa.

La importància dels cavalls

El president de la Federació Catalana dels Tres Tombs, Andreu Bernadàs, va destacar que “el cavall tornarà a tenir una gran importància en la recuperació de la Catalunya buidada i en els treballs de camp, així com en el desenvolupament en un temps del possible transport interpobles amb zero emissions”. Per a Bernadàs, festes tradicionals com els Tres Tombs d’Anglesola “posen de manifest la importància d’aquests animals”.