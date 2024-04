Entrega d'un pergamí del segle XIV a l'Arxiu

Entrega del document per part de l’alcalde, Josep Maria Mor, al director de l’arxiu, Carles Quevedo. - LAIA PEDRÓS

L’Arxiu Comarcal de l’Urgell ha rebut aquest mes d’abril un pergamí manuscrit que data del segle XIV, concretament de l’any 1376, per part de l’ajuntament de Vilagrassa. El consistori va firmar un conveni de cessió en règim de comodat a tres bandes al costat del departament de Cultura de la Generalitat i el consell comarcal de l’Urgell per dipositar el document a les instal·lacions de l’arxiu per garantir-ne la conservació en condicions.

L’alcalde, Josep Maria Mor, va explicar que “es tracta d’un manuscrit notarial corresponent a una escriptura de donació de béns amb el títol Donació feta per Pere Martorell al monestir del terme de Tàrrega”. Mor va recordar que l’ajuntament, quan Jordi Serés era alcalde, va tenir l’oportunitat d’adquirir aquest pergamí de pell de 52,5x32 centímetres el maig del 2022 a un col·leccionista, atenent el seu “valor històric”.Després de valorar el seu estat de conservació, l’ajuntament va encarregar un complet procés d’intervenció a la restauradora Núria Vila de l’empresa Grafia, que durant tres mesos va efectuar un treball d’anàlisi i documentació, neteja, hidratació, aplanament, consolidació i protecció final.Mor va apuntar que “l’objectiu d’aquesta cessió a l’Arxiu és poder garantir unes òptimes condicions de conservació, així com poder oferir un accés adequat per al seu estudi a tots aquells que puguin estar-hi interessats”.