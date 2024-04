Èxit del quart saló de l'ensenyament amb més centres

La plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega es va convertir dijous passat en un aparador de l’oferta formativa postobligatòria disponible en 34 centres, entitats i organitzacions. Ho va fer en el marc de la quarta fira Estudies & Treballes que per primera vegada va acollir centres formatius de comarques veïnes i es va ampliar amb nous tallers i taules d’experiències professionals en primera persona a l’Espai MerCAT. Concretament van ser una desena de propostes vinculades a l’educació, l’orientació i l’emprenedoria. L’alcaldessa de la localitat, Alba Pijuan, va destacar que l’objectiu és “assessorar alumnes que estan acabant l’educació obligatòria per ajudar-los a orientar el seu futur a nivell acadèmic” alhora que també va dirigida a “persones que estan treballant o a l’atur i que volen reorientar-se professionalment”. Per a la directora general de l’Alumnat, Anna Chillida, fires com la de Tàrrega són molt importants perquè “ofereixen empoderament en l’orientació educativa i lluiten contra l’abandonament des del territori”. Aquest divendres dia 26 d’abril se celebrarà la primera jornada d’emprenedoria amb alumnes de quart d’ESO.