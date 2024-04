Objectiu: salvar l'esparver cendrós

Fa més de dos dècades que l’administració treballa per conservar l’esparver cendrós, una au rapinyaire migratòria amenaçada, que majoritàriament nia en camps de cereal. L’avenç del període de sega en alguns casos ha posat en perill molts nius, de manera que a Catalunya és obligat deixar un quart d’hectàrea de camp de cereal sense segar, allà on nia, a canvi que els pagesos rebin una indemnització per la pèrdua d’aquesta part de la collita.

Fa un parell d’anys, un grup de naturalistes de l’associació Limonium Natura va decidir comprar l’ordi madur de dos camps en els quals l’esparver cendrós havia niat, amb el qual va fer cervesa que posteriorment va regalar als agricultors implicats. Per visibilitzar la problemàtica d’aquesta espècie i ajudar a finançar mesures per a protegir-la va nàixer Urpa, una cervesa salva-nius.Ara el projecte ha fet un pas més. Els Cinemes Majèstic de Tàrrega van acollir dijous passat l’estrena del documental Urpa: un sorbo fresco para salvar el aguilucho cenizo impulsat per Limonium Natura, Oxigenats i La Sabina, en una projecció que va reunir més de 200 persones. Miki Rodríguez, un dels coordinadors del documental, va explicar que “l’esparver cendrós és una espècie vulnerable que es troba al límit del perill d’extinció”. Va reconèixer que els agricultors tenen moltes dificultats per tirar endavant i es va mostrar comprensiu sobre que en un primer moment es mostrin reticents a haver de deixar part de les seues finques sense collir si hi ha nius d’aquesta espècie. Per aquesta raó va destacar la importància d’aquest documental que recull tot el procés de seguiment d’aquesta au, des de la detecció dels nius fins a l’arribada de les cries. El seu objectiu és “sensibilitzar la ciutadania i actuar com a portaveu del repte de protegir aquesta espècie i la biodiversitat”, alhora que “busca estrènyer vincles amb els pagesos, imprescindibles per mantenir el territori”, va afirmar. Es tracta d’un documental “pedagògic”, va afegir Rodríguez, que es va mostrar molt satisfet per la bona acollida.Per poder rodar-lo, van impulsar una campanya de finançament col·lectiu a Verkami en la qual van aconseguir 14.460 euros entre més de 300 donatius. Aquest dimecres dia 24 el documental es presentarà a Barcelona i el 2 de maig que ve, a Figueres. Els seus impulsors ja pensen a doblar el documental al castellà i a l’anglès per poder arribar a més persones.D’altra banda, cal destacar que l’any 2023 passat al pla de Lleida es van detectar un total de vuitanta-un nius de l’esparver cendrós.