Una reflexió sobre “la nova era imprevisible”

L’escriptor, músic i gestor cultural Eduard Ribera (Balaguer, 1965) acaba de publicar El final dels principis, una antologia amb una quarantena d’articles publicats per l’autor entre els anys 2009 i 2023. Ribera, especialitzat en microrelats, explica que per escollir-los va tenir en compte que “tinguessin una certa vigència” tot i que “és cert que tots tracten sobre fets del passat recent”.

El llibre pretén reflexionar sobre “la nova era que ha arribat amb el canvi de segle”, que ofereix “una mirada sobre on venim i cap a on anem”. Ribera argumenta que “al segle XX estàvem acostumats a una vida còmoda i amable, fins i tot previsible, mentre que amb el segle XXI ha arribat un món imprevisible, amb molts canvis, en el qual tot és possible i tot es posa en dubte”. Un dels articles es titula L’estat del malestar, en el sentit que “hi ha molta incertesa, per exemple: arribarem a cobrar les pensions?”, comenta. El títol del llibre també està inspirat en un dels articles que incorpora el volum i fa referència que “veníem d’una època amb unes bases que ara s’han trencat”. Un altre article sobre la tradició a partir d’una foto d’un espectacle de Joan Català va ser publicat al programa de mà de FiraTàrrega i un altre va sortir dins del programa d’una festa major de Balaguer.Cal destacar que des de l’any 2005, manté el blog L’Escriptori, en el qual publica els seus textos.