La Generalitat encarrega un nou estudi per trobar les causes de les esquerdes de l'església de Santa Maria de Guimerà

La Generalitat encarregarà un estudi geotècnic del sòl on s'aixeca l'església de Santa Maria de Guimerà per determinar la causa de les esquerdes i altres deterioraments que s'hi van detectar els darrers anys. Els treballs tindran una durada aproximada de sis mesos. Aquesta decisió s'ha pres un cop coneguts els resultats de l'estudi de dos anys de monitorització de l'edifici que havia encomanat el Departament de Cultura, que confirmen alguns moviments en el temple, tot i que descarta que siguin provocats per les oscil·lacions de les temperatures. En funció de les conclusions del nou estudi geotècnic, la comissió que fa seguiment de les actuacions d'arranjament del temple determinarà les passes següents a emprendre.

L'encàrrec del nou estudi geotècnic, que duran a terme conjuntament l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i un grup especialitzat en geotècnia i mecànica de materials de la Universitat Politècnica de Catalunya, s'ha exposat en la reunió de la Comissió de seguiment de les actuacions d'arranjament de l'església de Santa Maria de Guimerà, convocada aquest divendres per la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, a la seu del Consell Comarcal de l'Urgell.

Paral·lelament, l'Arquebisbat de Tarragona té previst properament realitzar obres de reparació de la coberta de l'església per eliminar-hi les filtracions d'aigua. Aquesta actuació de restauració de patrimoni, que té un pressupost de 70.000 euros, compta amb un ajut ja atorgat de 40.000 euros per part del Departament de Cultura.

Monument BCIL

L’església de Santa Maria de Guimerà ja compta amb la categoria de protecció del patrimoni cultural català de bé cultural d'interès local (BCIL). Aquesta declaració proporciona un marc jurídic definit de protecció de patrimoni dins del qual, d'una banda, emprendre les intervencions de rehabilitació del temple que siguin necessàries i, d'una altra, poder optar a recursos públics per a dur-les a terme.

L'església parroquial de Santa Maria de Guimerà, a l'arxiprestat d'Urgell-Garrigues, roman closa des del mes de març del 2021. El temple ja venia patint una degradació des de feia un temps i, de fet, estava sent objecte d'un estudi exhaustiu per a determinar-ne les causes i l'abast. La detecció del lleuger moviment de les dovelles de l'arc de la portalada va obligar a l'arquebisbat de Tarragona a l'immediat tancament al culte de l'església com a mesura d'emergència per garantir la seguretat de les persones que assistien a les celebracions litúrgiques.

A més de la delegada del Govern, a la reunió d'avui hi han participat el director dels Serveis territorials de Cultura, Albert Turull; l’alcalde de Guimerà, Salvador Balcells; el president del Consell Comarcal, José Luis Marin; la responsable de Patrimoni de l'Arquebisbat de Tarragona, Roser Martín; el rector de Guimerà, Lluís Noguero, i representants de les entitats Guimerà.info i ViuGuimerà.