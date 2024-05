La Fal·lera Gegantera de Tàrrega va viure ahir un dia històric amb la celebració de la 35 edició de la Trobada de Gegants i Capgrossos que va servir per estrenar la restauració dels gegants més antics de Tàrrega, Ramon Berenguer I i Almodis –coneguts popularment com els gegants del barri de la Mercè–, que van ser construïts fa 154 anys, de manera que ja estan considerats gegants històrics. La seua presentació va envair la ciutat de gegants gràcies al mig centenar de colles participants procedents de tot Catalunya.

Després de sortir de l’església de la Mercè, els dos gegants restaurats, acompanyats d’altres set colles de Catalunya amb figures centenàries com la de Linyola, van desfilar pel carrer de Sant Joan fins a arribar a la plaça Major on Ramon Berenguer I i Almodis van escenificar el Ball Nou, que va ser molt aplaudit. Van completar els balls els gegants de la Pedrera de Barcelona, els de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya i la vintena de figures centenàries que es van afegir a la trobada.Els portadors de la Fal·lera Gegantera no van poder contenir l’emoció i després de portar aquestes dos figures, amb un pes de més de 90 quilos (malgrat haver-se’n aprimat 3 cada una amb la restauració al Taller Avall de Reus), van sortir plorant.Una vegada feta la presentació en societat, els gegants de la Mercè quedaran exposats al vestíbul de l’ajuntament de Tàrrega, la qual cosa contribuirà a posar en relleu aquestes figures d’una gran importància patrimonial, històrica i cultural.La Trobada de Gegants i Capgrossos va ser el principal acte de la jornada de diumenge de la Festa Major de Maig, que s’allargarà fins demà. Va comptar amb la participació de mig centenar de colles i 147 gegants.En el transcurs de la intervenció es van poder recuperar els ulls originals de vidre de les dos figures, que simbolitzen els comtes de Barcelona. A més de recuperar les figures de les diverses caigudes, impactes, ruptures i intervencions desafortunades que les han danyat amb el pas del temps, l’acció també ha permès descobrir que el gegant té dents, que quedaven cobertes per material afegit en altres actuacions. Com a curiositat, en la gegant fa dècades hi havia hagut un niu de ratolins.Els gegants de la Mercè de Tàrrega van debutar el 23 de setembre del 1870 gràcies a Miquel Florensa Artigues (més conegut per Miquel del Bitxo), creador també de l’Home de la Barra. Mesuren 4 metres i 3,70 metres d’altura, i estan fets de cartró pedra. Els gegants de la Mercè participaven en les dos festes majors de Tàrrega i les festes de la Mercè. El gegant porta el nom del comte de Barcelona, que va conquerir el castell de Tàrrega als musulmans. La seua esposa Almodis en va ser la propietària, que el va deixar en herència a les successores al tron reial. Els gegants de la Mercè van protagonitzar una curiosa disputa amb els del Carme, quan els dos barris rivalitzaven per veure qui organitzava la millor festa. Aquest enfrontament ha donat peu a un dels eixos argumentals de la Nit del Tararot (vegeu la pàgina 31).