La plaça Major de Tàrrega es va omplir de públic dissabte a la nit amb la Nit del Tararot, el gran esclat de cultura popular de la Festa Major de Maig. Durant una hora i mitja, diferents figures i elements de bestiari juntament amb grups de folklore tradicional, entre els quals no van faltar les agrupacions de la ciutat, van anar desfilant i mostrant els seus balls, tot això seguint un guió dedicat aquest any a FiraTàrrega. La Nit del Tararot va comptar amb la involucració d’unes 700 persones.

No van faltar els Margeners de Guissona amb les seues torres o la Mulassa de Valls, coneguda per ser la més gran de Catalunya, alhora que es van estrenar figures com la Somera de Reus, en la seua primera visita a les Terres de Lleida. Tots ells van interactuar amb un públic molt entregat que es va fer partícip d’aquest espectacle teatralitzat de gran format. Val a recordar que el seu fil argumental parteix de la lluita històrica dels barris de la Mercè i el Carme de la ciutat.La Nit del Tararot va donar pas a un correfoc a càrrec dels Diables de BAT i les colles de Diables de la Vall del Corb i Dimonis Foc Foll de Bellpuig, així com a un triple concert amb La Ludwig Band, Sexenni i Ketekalles.Avui dilluns la cultura popular tornarà a lluir a Tàrrega amb la processó de les Santes Espines (18.45 h) i els balls de l’Eixida amb la reintroducció del Ball dels Valencians per part de l’Esbart Albada (20.45 h).