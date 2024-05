El Mercat del Vehicle d'Ocasió tanca 90 vendes

Tàrrega va tancar ahir l’onzena edició del seu Mercat del Vehicle d’Ocasió amb èxit, tant per l’elevada afluència de visitants com pel volum de vendes, que esperen incrementar en els propers dies. Els divuit concessionaris participants, xifra rècord, van vendre uns noranta vehicles, una vintena més que l’any passat. Els expositors van valorar positivament les vendes tancades i els contactes establerts, que esperen que en els propers dies es converteixin en vendes. També van destacar que el temps primaveral, sense gaire calor, va afavorir una bona afluència de visitants.

Per la seua part, la regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va destacar “el bon resultat i l’augment significatiu de vendes, la qual cosa certifica que Tàrrega és un dels mercats referents del sector de l’automoció a les Terres de Lleida”. Robert va assenyalar que “la principal demanda d’aquest any van ser els vehicles de km 0”. També va aprofitar per agrair el suport del públic i, en especial, dels concessionaris, coorganitzadors del certamen. Cal tenir en compte que hi van participar tots els concessionaris que tenen un negoci d’aquest sector a la ciutat.S’ha de recordar que per potenciar les vendes en el marc del certamen se sortejaran 2.000 euros entre tots els compradors.El Mercat del Vehicle d’Ocasió va oferir més de 400 models de vehicles seminous, gerència i quilòmetre zero, amb preus molt diversos, que oscil·laven entre els 2.500 i els 82.900 euros. Aquest any es va avançar una setmana a petició dels mateixos expositors per no coincidir amb l’Aplec del Caragol de Lleida. Així mateix, per primera vegada ja va obrir les portes divendres al matí (fins a l’any passat ho feia a la tarda).