Setmana d'activitats per promoure el medi natural

En el marc de la vuitena Setmana de la Natura, diferents entitats i institucions de Tàrrega i comarca organitzen un conjunt d’activitats entre el 29 de maig i el 6 de juny per promoure el medi natural més proper sota el lema Amb tu #ConnectemlaNatura.

Entre les propostes hi ha una xarrada sobre la biodiversitat dels marges i vores dels camins a càrrec de Jaume Ramon Solé, de GEMA, el dia 29 a la plaça de les Nacions; la projecció del curtmetratge Urpa, un glop fresc per salvar l’arpella de l’associació Limonium Natura a la biblioteca el dia 30, i una gimcana i jocs sobre plantes aromàtiques amb el Cau al Pati el dissabte 1 de juny. A més, hi haurà una plantació i manteniment de vegetació i marges al pla del Lluçà (2 de juny) i una xarrada informativa sobre el compost orgànic produït a l’abocador comarcal com a oportunitat de negoci a càrrec del gerent del consell, Xavier Secanell, a la plaça de les Nacions (dia 6).

L’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu aquesta setmana “per difondre i divulgar temes relacionats amb el medi ambient i la natura i perquè la ciutadania prengui consciència”.