Vallbonatura se centra en la biodiversitat

Vallbona de les Monges celebrarà una nova edició de Vall-bonatura, del 7 al 9 de juny, un certamen que fomenta la biodiversitat amb un programa ple d’activitats per a tots els públics i que es complementa amb un mercat de productes de proximitat. La plaça del Monestir serà el punt central del certamen, que compta amb el suport dels Espais Naturals de Ponent i Granja San Francisco, si bé durant els tres dies hi haurà activitats repartides per tot el municipi, com sortides guiades, xarrades, visites culturals, música o exposicions.

Entre les activitats, Swen Schmitz pintarà en directe el dissabte el tercer mural del projecte Enciclopèdia Mural; s’impartirà un taller de llagosta i grills divendres a la tarda; tindrà lloc una activitat d’observació d’estrelles; Katarina Kostic parlarà de la importància dels pol·linitzadors; els més petits podran disfrutar del contacontes L’home que fabricava caixes niu i participar en un taller d’ocells de paper amb TobeArt o un altre per fabricar un coet amb Univers Quark per treballar la gravetat terrestre. Destaca una conferència del fotògraf Antoni Canela i del periodista i divulgador ambiental José Luis Gallego, sobre la importància de preservar la biodiversitat.