Les piscines d'Agramunt, ja obertes

Agramunt va obrir les piscines municipals dissabte amb bona afluència de públic, segons van destacar des de l’equipament, mentre que ahir diumenge el nombre de banyistes va ser simbòlic. D’aquesta forma, les de la capital del Sió van ser les primeres piscines a iniciar la temporada d’estiu aquest 2024 a la comarca de l’Urgell. A Tàrrega, està previst que s’estreni la temporada de les piscines divendres vinent, dia 21 de juny. La majoria de municipis esperaran a Sant Joan.

A Agramunt, l’entrada per a un dia té un cost de 4,5 euros i per a nens de 3 a 7 anys, de 3 euros. Els bons costen 41,40 euros per als adults i 25,9 euros per als nens. També hi ha abonaments mensuals de 31 i 20,7 euros, respectivament.En un altre ordre de coses, el consell de l’Urgell i diferents ajuntaments han presentat el nou passi comarcal que aquest estiu permetrà accedir a disset piscines de l’Urgell. El cost és de 42 euros amb descomptes per a famílies nombroses i monoparentals (30 euros per persona) i majors de 65 anys i persones amb diversitat funcional (25 euros). Per a nens menors de 3 euros és gratuït.