En marxa les obres de pacificació de l'N-II

El ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va iniciar la setmana passada les obres de millora de les interseccions i de reordenació dels accessos de la carretera N-II a la travessia de Vilagrassa, concretament entre els quilòmetres 503,740 i 504,840.

Els treballs tenen un pressupost de tres milions i un termini d’execució de dinou mesos, de manera que finalitzaran a començaments del 2026. L’alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, va explicar que “aquesta actuació és denominada la pacificació de l’antiga travessia de l’N-II” i el seu objectiu és que “els veïns puguin anar caminant de forma segura des de l’Hostal del Carme fins al final del terme municipal mitjançant una vorera que es construirà”. Mor va afegir que “estem treballant per poder connectar-lo amb el projecte de via verda de Tàrrega” alhora que va destacar que “aquesta actuació facilitarà l’ampliació del poble cap al sud ja que cap al nord Vilagrassa no pot créixer més al ser zona inundable del riu Ondara”. L’alcalde de Vilagrassa va insistir que l’actuació millorarà considerablement la seguretat viària ja que “està previst construir tres rotondes, que obligaran els vehicles a limitar la velocitat”.D’una banda, els treballs contemplen la millora de la intersecció situada al quilòmetre 504 d’aquesta via i la reordenació d’accessos en aquest àmbit, substituint la intersecció actual per una rotonda. D’altra banda, es preveu la construcció d’una segona glorieta en el límit est de la travessia, a prop de la frontera del terme de Tàrrega.A més, inclou la millora del drenatge i la il·luminació, el desplegament de voreres al llarg de tot el traçat i l’execució d’una minirotonda a la zona central, que permetrà reordenar els accessos, des del nucli urbà cap a la xarxa de camins rurals del marge dret de la carretera. Concloses les obres, el tram se cedirà a l’ajuntament.