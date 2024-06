Sobreestants entrega la tercera edició dels premis Traçat

L’Associació de Sobreestants de Catalunya va entregar dijous la tercera edició dels premis al Treball de Fi de Cicle de la Família d’Edificació i Obra Civil de Catalunya Traçat, en què es van presentar projectes d’edificació de l’institut Torre Vicens de Lleida i d’obra civil de l’Escola de Sobreestants de Tàrrega.

Carlos Pascual, president de l’entitat, va destacar que en aquests guardons “premiem projectes viables que fan els alumnes, per la qual cosa és una bona manera de donar rellevància als seus treballs”.Quant a Edificació, el primer premi va ser per al projecte Bimcens de David Badia, Jair Riveros i Clara Piró, que van dissenyar un nou mòdul per al centre amb materials eficients, plaques solars i ecogeneracions. El segon guardó va ser per al projecte Ecotek de Marc Armero, Cèlia Navarro i Adrian Franch, que també van presentar un nou mòdul amb materials i arquitectura eficient.Quant a Obra Civil, el primer premi va ser per a Pere Alonso per un projecte d’un col·lector d’aigües residuals en alta a les Oluges fins a la futura EDAR i el segon guardó va ser per a Yesenia Cordoba també per un projecte d’un col·lector per derivar les aigües residuals de Puigverd d’Agramunt fins a la futura EDAR.