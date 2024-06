Ciutadilla habilitarà quatre habitatges de lloguer per a joves a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil

Imatge aèria de Ciutadilla amb la localització de l'antiga caserna de la Guàrdia CivilCedida per Territori.

La comissió territorial d'Urbanisme de Lleida ha aprovat provisionalment una modificació del planejament municipal de Ciutadilla que permetrà a l'Ajuntament rehabilitar l'ala oest de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per oferir quatre habitatges de lloguer social per a joves. És la segona fase de la reconversió d'aquest edifici, atès que l'Ajuntament ja va remodelar fa uns anys l'ala est per oferir dos pisos de protecció pública i un allotjament dotacional. Davant l'èxit d'aquella intervenció, el consistori es vol dirigir ara al col·lectiu de joves, amb l'objectiu de fixar població a la localitat. Ciutadilla és un poble d'uns 190 habitants situat en un entorn rural.

La caserna se situa al nord-oest del nucli urbà, a prop de la zona esportiva i de l'escola pública. L'ala oest que es vol rehabilitar ara és un edifici de planta baixa i un pis d'alçada que antigament ja havia acollit quatre habitatges però que es troba en desús. El canvi en el planejament municipal de Ciutadilla permet assignar a aquest espai la qualificació urbanística necessària per rehabilitar els quatre pisos i destinar-los a lloguer per a joves, incorporant un ascensor i adaptant-los a la normativa d'habitabilitat actual.

Una vegada la modificació ha estat aprovada provisionalment, només restarà pendent de rebre l'aprovació definitiva a la propera Comissió de Territori de Catalunya.