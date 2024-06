Laumont inaugura la seva nova seu a Tàrrega

Laumont, empresa especialitzada en tòfones i bolets, ha inaugurat aquest dijous la nova seu a Tàrrega on ha concentrat tota la seua producció en una sola fàbrica situada al polígon industrial de Llevant, fet que ha permès doblar la plantilla a la capital de l’Urgell, passant de 30 a 60 treballadors. Laumont, que va néixer als anys 80, és present a més de 60 països suposant l’exportació la meitat de la seva facturació que en total és d’uns 35 milions anuals.

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha elogiat “l’aposta de Laumont per créixer a casa nostra, al nostre territori”. Mascort ha afegit que “la vida a les nostres comarques i, sobretot, en la indústria agroalimentària és fonamental per mantenir el país viu, i crear oportunitats com aquesta refermem l’aposta, en aquest cas, per Tàrrega, l’Urgell i Lleida”. Segons Mascort, “és la nostra obligació està al costat d’una empresa que ens ven al món, els seus productes i el país”.

Per la seva part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, ha posat en valor l’aposta de Laumont per Tàrrega i per “retornar talent a la ciutat”. Pijuan també ha destacat que l’empresa s’ha situat en zona de creixement de la capital de l’Urgell on l’ajuntament està millorant l’entrada a la ciutat des de Cervera amb una inversió d’uns 800.000 euros.

Els assistents han pogut conèixer l’activitat de Laumont amb una projecció en una nova sala immersiva. Seguidament han visitat l’interior de la fàbrica, les oficines i han gaudit d’un showcooking a càrrec de Salvador Trabalón, xef corporatiu de Laumont i xef del restaurant Saroa de Lleida.