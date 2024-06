La capital obre les piscines d'estiu amb millores al recinte

La ciutat de Tàrrega va obrir divendres passat dia 14 les piscines municipals d’estiu inaugurant així la nova temporada. Les instal·lacions han estrenat millores a les platges en una superfície de 557 metres quadrats que han suposat una inversió total de 60.982 euros.

També s’han renovat les dutxes exteriors i s’ha col·locat una membrana impermeabilitzant per aconseguir un drenatge eficient. El regidor d’Esports, Silveri Caro, va destacar que “aquest any des de l’ajuntament, amb la brigada municipal i l’àrea d’Urbanisme, hem fet un important esforç per tenir les piscines en perfecte estat”. Caro es va mostrar optimista i va augurar “un estiu molt potent a les piscines municipals amb una oferta molt variada d’abonaments i entrades”. En aquest sentit, els preus no han experimentat canvis en relació amb l’any passat.

Verdú va ser el primer municipi de la comarca que les va obrir el dia 7 i Agramunt ho va fer el 8

Durant aquest mes de juny es preveu que vagin obrint les diferents piscines municipals de la comarca. Les primeres a fer-ho van ser les de Verdú el passat 7 de juny mentre que les d’Agramunt ho van fer l’endemà, el dissabte 8. Les de Bellpuig van obrir dissabte passat dia 15 amb millores com la instal·lació d’una nova escala al vas gran, una pèrgola i una porta lateral.