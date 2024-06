«Volem visibilitzar i acompanyar el col·lectiu LGTBI»

Com va sorgir la idea de crear Queergell?

Christian Castellanos (C.C.): El Roberto i jo vivíem al Baix Llobregat i fa un any ens vam traslladar a Anglesola. Ja feia temps que pensàvem a crear una associació per al col·lectiu però quan vam arribar aquí vam detectar que encara era més necessari en l’àmbit rural per falta de informació. Llavors vam conèixer la Marta Florensa, tècnica del SAI del consell de l’Urgell, i justament ella feia anys que buscava persones per impulsar el col·lectiu, i va ser el destí.

Quins són els objectius?

Roberto Insa (R.I.): Visibilitzar, acompanyar i formar. D’una banda, visibilitzar el col·lectiu amb diferents accions com la celebració del Dia de l’Orgull el 28 de juny que hem preparat a Bellpuig amb la participació d’artistes de totes les lletres del col·lectiu. Pel que fa a la formació, volem organitzar xarrades i col·loquis a partir del setembre.C.C.: I finalment acompanyar tant persones del col·lectiu com de fora i ajudar famílies que tinguin algun cas a casa d’una persona trans, per exemple, i no saben com gestionar-ho. Persones de l’associació que han viscut aquesta situació en primera persona hi contactaran per poder oferir-los el seu punt de vista i que puguin portar aquestes situacions tan bé com sigui possible, però sobretot oferir acompanyament a persones del col·lectiu que moltes (massa) vegades hem estat sols i soles, com el cas de la Mary.Mary Rodríguez (M.M.): Fa 14 anys que estic amb la meua dona. Amb qui he d’estar bé és amb la meua família i el que digui la gent no importa. A la meua família li va costar molt acceptar-ho, l’única cosa que tinc aquí (al cor) és que el meu pare va morir sense que jo li pogués dir que estava amb aquesta persona. Em vaig haver d’empassar molts comentaris del poble en els quals em van arribar a dir que el meu pare es va morir pel disgust de la seua filla. Aquí a Bellpuig fa cinc anys que amb la meua parella encara no podia ni donar-me la mà. L’objectiu final de Queergell és ajudar a normalitzar situacions com aquestes, encara que costarà.C.C.: La idea amb la qual naix Queergell és precisament aquesta, acompanyar persones que estiguin patint o se sentin discriminades per ser com són i qui són i intentar ajudar-los, tant a elles com a persones del seu voltant que pateixen igual pels seus coneguts.

Queergell es va presentar en públic el passat 17 de maig. Quina ha estat la resposta en aquest gairebé mes?

C.C.: De moment molt bé, estem molt contents i sorpresos, estan sortint persones tant del col·lectiu com de fora que volen aportar el seu gra de sorra. Associacions d’aquestes característiques no haurien d’existir però en l’actualitat són necessàries, és trist però és així. S’hi pot unir qualsevol persona i la idea és aquesta, organitzar xarrades, esdeveniments, festes.. per aconseguir aquests tres objectius: Visibilitzar, educar (formar) i acompanyar.R.I.: Des de Queergell tenim molt clar que no ens volem centrar únicament a reivindicar i que sembli que sempre estiguem enfadats, sinó que també volem celebrar tots els avenços que s’han aconseguit. Reivindicar és una part molt important i s’ha de fer però també volem celebrar tot allò que hem aconseguit.

S’ha avançat molt en els últims anys?

C.C.: S’ha avançat però massa a poc a poc. I per desgràcia estem anant cap a enrere i, políticament parlant, cada vegada més amb l’auge de l’extrema dreta.

Celebrareu el Dia de l’Orgull el 28 de juny a Bellpuig i la vigília estareu als actes de Tàrrega. Com ho heu preparat?

R.I.: A Tàrrega participarem en la lectura del manifest i la festa comptarà amb un espectacle de la Drag Bertina. A Bellpuig, en el primer Prime Rural de l’Urgell, comptarem amb La Barbie Calva de pregonera i també hi participaran Yuhni, Jèssica Pulla, Cherry Bish i Maria Espetek, entre d’altres. Pretén ser un acte de celebració i d’empoderament en el qual tothom està convidat. El dia 19 Lily Brick pintarà un mural commemoratiu

Com va sorgir el nom?

Combinant la paraula “Queer”, que en anglès significa diferent o estrany des del millor dels sentits, amb l’última síl·laba del nom de la comarca, “ell”. Ens va semblar un joc de paraules divertit que engloba tot el col·lectiu i tot l’Urgell, que és el nostre objectiu. De fet volem organitzar actes itinerants i el dia 22 presentarem l’entitat a La Soll de Tàrrega i el 5 de juliol a Agramunt.