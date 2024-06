La nova estació de bus de Tàrrega entrarà en servei la pròxima primavera

Les obres de construcció de la nova estació d’autobusos de Tàrrega avancen a bon ritme i està previst que l’equipament entri en funcionament la primavera del proper any. Així ho va confirmar aquest dimecres la consellera de Territorio en funcions, Ester Capella, en una visita als treballs acompanyada de l’alcaldessa, Alba Pijuan; el regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, i Marc Sanglas, secretari de Mobilitat i Infraestructures, entre d’altres.

Capella va afirmar que “el ritme de les obres va molt bé, ja hi ha un 35% del projecte executat” i va destacar que “aquesta nova estació facilitarà la intermodalitat tren – bus de manera que garantirà al 100% la mobilitat de la ciutadania”. Segons Capella, aquesta nova estació a Tàrrega és un exemple del foment de l’“equitat territorial” i d’oferir “un accés als serveis públics en igualtat de condicions”. La consellera de Territori en funcions va explicar que “serà una estació confortable que garantirà la seguretat”.

Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va assegurar que “aquesta nova estació d’autobusos intermodal serà bàsica per garantir el transport públic de la ciutadania tant de Tàrrega com dels pobles de l’al voltant”. Segons Pijuan, “la nova estació és una aposta clara per millorar la sostenibilitat, l’ús del transport públic i l’accessibilitat alhora que s’afavorirà el trànsit per l’interior de la ciutat”.

L’estació constarà d’una platja de set andanes per a l’estacionament d’autobusos i una edificació de planta baixa per donar servei als usuaris. El tret més destacable és que l’edificació serà en planta semisoterrani, per la qual cosa la coberta s’urbanitzarà per crear un nou espai públic a nivell del carrer de les Santes Espines. La parcel·la on s’ubica l’estació té una superfície de 4.600 m2. El projecte suposa una inversió de 3,5 milions d’euros finançats pels fons europeus Next Generation. En l’actualitat, Tàrrega té 12 línies interurbanes d’autobús i està previst que per la nova estació passin 113.000 viatgers cada any.