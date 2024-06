L'Urgell fomenta un envelliment actiu des del territori

El consell comarcal de l’Urgell s’ha proposat fomentar un envelliment actiu i saludable des del km 0, la qual cosa anomena Pla d’envelliment km 0 de l’Urgell. Per a això durant aquest any 2024 té previst dur a terme tres accions de dinamització comunitària que consisteixen a crear un directori de professionals que promoguin aquest envelliment actiu i saludable; crear i coordinar una taula de concertació públicoprivada a la comarca amb dos reunions amb professionals de diferents sectors per posar en comú com millorar la qualitat de l’envelliment de les persones grans, i finalment organitzar trobades amb les diverses associacions de persones majors de la comarca per conèixer els seus interessos i necessitats.

L’objectiu final de l’ens comarcal és atansar els serveis a les persones i situar-les en el centre de qualsevol acció. Segons el president del consell, José Luis Marín, “d’una banda tenim l’augment de l’esperança de vida i de l’altra, el despoblament, que hem de treballar”. L’Urgell s’enfronta a un repte demogràfic significatiu ja que un 35% dels seus municipis tenen un percentatge de població major de 65 anys superior al 30% (la mitjana catalana és del 19,4%) i la tendència és continuar augmentant.