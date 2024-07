Agramunt celebra la Primera Nit de l'Esport

L’entrega de guardons, fets per Cal Carreter, va anar a càrrec de diferents edils d’Esports. - AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

Agramunt va celebrar la primera Nit de l’Esport amb la idea que l’acte tingui continuïtat. La gala es va obrir amb reconeixements a persones vinculades amb l’esport local: Gerard Gatell, impulsor de l’escola de futbol del CF Agramunt, que actualment porta el seu nom; Ricard Burballa, promotor de l’esport entre els més petits, especialment de la natació; Enric Lacasa, director del patronat d’Esports d’Agramunt entre el 1990 i el 1993; Joaquín Peco, que va ostentar el càrrec entre el 1993 i el 1999, i Gerard Gros, que en va ser director des del 1999 fins al 2007. També es va fer un reconeixement a Cal Carreter per fomentar l’esport inclusiu; al Club Atlètic Escatxics, per la promoció i formació d’atletes, i als equips Juvenil del Club de Futbol Agramunt i el Sènior del Club Futbol Sala, pels respectius ascensos de categoria.

En l’apartat dels esportistes destacats de l’any 2023, escollits per un jurat, van ser Sílvia Puigarnau com a millor esportista femenina (major de 16 anys); Jan Farré, millor esportista masculí (major de 16 anys); Maria Bonet, esportista femenina amb més projecció (menor de 16 anys); Max Serra, esportista masculí amb més projecció (menor de 16 anys); el Juvenil A com a equip amb més èxit; Ivette Balagueró, millor entrenadora; Xavier Súria, millor entrenador; Jaume Espinal, esportista llegendari, i Ivan Suárez, esperit esportiu a millor ambaixador d’Agramunt.