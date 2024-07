Perdonen un deute de 58.405 euros a un transportista d’Agramunt

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha perdonat un deute de 58.405,11 euros a un transportista de professió i veí d’Agramunt que es va veure immers en una situació d’insolvència arran dels préstecs i impagaments i que es va agreujar per la crisi del Covid-19 i la circumstància d’haver de demanar baixes laborals de llarga durada per operacions quirúrgiques. D’aquesta manera, el jutge aplica la Llei de la Segona Oportunitat.

El 1995 l’home, client de Bergadà Asociados, va constituir una empresa de transports. Al cap d’uns anys va decidir tancar-la i va començar a treballar per compte d’altri al mateix sector. "De fet, es va liquidar un deute amb la Seguretat Social i Hisenda d’uns 6.000 euros", assenyala. Posteriorment, va adquirir un habitatge, però no es va poder fer front al pagament de la hipoteca per diverses adversitats. Va intentar una dació en paga de l’habitatge i en no aconseguir-la va ser subhastada i va quedar una cua de deute pendent. D’aquesta manera, els anys van anar passant mentre que l’home era aliè que la motxilla de deutes era cada vegada major, ja que encara s’anaven arrossegant préstecs i avals pendents que ell desconeixia.

A més, a causa de la crisi provocada pel coronavirus i unes baixes laborals derivades d’unes operacions, la seua feina es va veure afectada i els seus ingressos van disminuir considerablement. En aquest sentit, el 2019 va estar vuit mesos de baixa laboral a causa d’una ruptura dels lligaments i a finals de 2022 uns altres tres mesos per una operació, per la qual cosa durant els esmentats períodes de temps no va poder exercir la seua professió.

Però el pitjor encara estava per arribar. Va ser l’octubre de l’any passat quan la seua nòmina va ser embargada pels deutes que s’havien acumulat des de feia anys. "Em vaig quedar de quadres, ja que des que vaig tancar la meua empresa fa poc menys de 20 anys sempre he treballat per compte d’altri i he estat empadronat al mateix domicili, pel que he estat tots aquests anys localitzable i mai no havia rebut una comunicació," comenta. Així, va arribar un moment en què no va poder fer front al que se li exigia.

Atabalat per la situació, va decidir personar-se als jutjats de Balaguer per recollir informació sobre això, "però no me la van donar". Posteriorment, " vaig sol·licitar un advocat d’ofici, però tampoc se’m va concedir". Va ser a començaments d’aquest any quan va contactar amb Bergadà Asociados.

I després d’uns quatre mesos "de molts nervis", matisa l’home, va arribar l’esperada notícia en la qual el titular del Jutjat Mercantil número 1 de Lleida perdonava al veí d’Agramunt un deute de 58.405,11 euros. "Quan em van trucar des de Bergadà Asociados per comunicar-m’ho em vaig emocionar. He de reconèixer que m’ha costat assimilar-lo i que encara em queden algunes seqüeles psicològiques, com per exemple el no poder dormir bé. Però ara veig el futur amb més optimisme, ja que no tinc les preocupacions de fa uns mesos," conclou.

Per la seua part, Marta Bergadà comenta que "aquest cas ens va sorprendre en el sentit que durant anys no se li hagués comunicat al nostre client els deutes que tenia, la qual cosa va provocar que els interessos s’anessin multiplicant. No obstant, en tractar-se d’un deutor de bona fe la Llei de la Segona Oportunitat s’ha tornat a mostrar efectiva, permetent-li que pugui tenir un futur esperançador."