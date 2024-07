Bellpuig estrena un circuit de pump track per a bicis i patinets

Els veïns de Bellpuig compten des del cap de setmana passat amb un nou equipament esportiu, un circuit de pump track per a bicis i patinets. Amb una inversió de 48.397,20 euros, s’ha construït en una parcel·la municipal d’uns 3.000 metres quadrats situada al carrer Espígol, just darrere de l’Escoleta.

El nou circuit de pump track ocupa una superfície total de 1.000 metres quadrats. Està compost per salts i peralts, corbes i obstacles, trams d’acceleració, talussos i marges per la seguretat. El carril estarà senyalitzat amb un únic sentit de circulació i s’instal·larà un plafó informatiu per als usuaris. En una segona fase s’adequarà l’entorn.L’objectiu de la construcció del circuit rau en la voluntat de l’ajuntament de fomentar la pràctica de l’esport i d’oferir diferents modalitats esportives. D’altra banda, el circuit de pump truck està indicat tant per a nens com per a esportistes de qualsevol edat. A més, el seu disseny està pensat per garantir fluïdesa, seguretat i repte per atendre les diversitats de nivells.Precisament, dissabte passat al matí es va oferir una sessió explicativa i formativa sobre l’ús del pump track.