Joves implicats: 25 adolescents de Bellpuig construeixen dos pipicans per als gossos en un camp de treball

Laia Pedrós

Bellpuig vol joves implicats amb el municipi. I per aconseguir-ho, l’ajuntament fomenta la seua participació amb l’objectiu que sentin seu el poble.

Aquest estiu un total de vint-i-cinc joves d’entre 12 i 16 anys (es van ampliar places perquè al principi eren vint, fet que demostra l’èxit de la iniciativa) han construït dos pipicans, situats a la plaça de la Sardana, on hi ha l’skate park, i al carrer Espígol, a prop del nou pump track, alhora que han penjat banderoles informatives sobre l’obligació que tenen els propietaris de les mascotes de recollir els excrements dels animals.

El camp de treball local, de caràcter gratuït, s’ha allargat dos setmanes i va acabar divendres passat amb una sortida a PortAventura com a agraïment a la seua tasca.Aquest camp de treball ha estat la culminació d’un projecte que n’ha inclòs uns altres dos.

En aquest sentit, l’estiu passat el consistori va organitzar el primer camp de treball local, gestionat per Lleure Quàlia, en què els adolescents van actualitzar l’ordenança municipal sobre tinença d’animals de companyia i van portar a terme una campanya de sensibilització amb cartells.

Durant les vacances escolars de Nadal del desembre, va tenir lloc un nou camp de treball local amb la mateixa temàtica i en aquella ocasió van reciclar botelles d’aigua de bars i restaurants del poble, les van decorar de forma divertida i les van repartir entre els veïns que tenen mascotes perquè prenguin consciència que han de portar botelles portàtils per netejar i diluir el pipí dels animals a la via pública. També van fer un treball de camp per localitzar les colònies dels gats de carrer.

Xavier Monné i Ainara Raurich, dos dels adolescents participants, el van definir com “un gran projecte, d’una banda perquè ha permès habilitar un espai de socialització per als gossos i per l’altra perquè amb aquests pipicans esperem que els carrers estiguin més nets”.

Per la seua part, el regidor de Joventut, Àlex Domínguez, es va mostrar molt satisfet de la bona resposta: “Estem molt contents i sorpresos, no ens esperàvem que pogués causar tanta revolució, malgrat que celebrem la iniciativa que van començar una dotzena de joves i en un any s’han més que duplicat els adolescents participants, tots ells molt motivats i amb ganes de fer-se seu el poble i que aquest estigui net i sigui sostenible, i des de l’ajuntament no podem més que donar suport a aquesta iniciativa i donar-li continuïtat”, va explicar. Per un altre costat, Domínguez també va destacar que “la sensibilització que aporta un nen o un jove és molt més elevada que la d’un adult o d’una institució”.

