Controlat després d'arrasar 273 ha el foc de l'Urgell, que es va originar accidentalment

Els Bombers de la Generalitat van donar per controlat a les 13.30 hores d’ahir el gran incendi del sud de l’Urgell, que es va declarar dimecres al migdia en plena onada de calor i que ha calcinat 273,56 hectàrees (vegeu SEGRE d’ahir). Pel que fa a les causes de l’incendi, que es va originar en una recol·lectora, es va produir de manera accidental, segons ha pogut saber aquest diari de fonts solvents.

Una trentena de dotacions van treballar durant tota la nit al llarg del perímetre i vigilant per evitar que es revifés. Ahir al matí s’hi van sumar nous equips. Hi havia 17 camions d’aigua i els especialistes del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) i l’EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal).

Els equips es van instal·lar en punts conflictius com els límits de la carretera C-14 –que dimecres es va haver de tallar– per evitar que ressorgissin les flames. De fet, es va evitar que aquestes travessessin la carretera. Per a l’extinció del foc també va ser clau la intervenció dels agricultors, que amb els tractors van llaurar terreny per trencar la continuïtat de la vegetació i remoure la que ja estava cremada.

Per la seua part, l’alcalde de Ciutadilla, Òscar Martínez, va dir que “estem molt agraïts a la intensa dedicació dels diferents cossos que han lluitat per controlar i estabilitzar aquest foc. Com a alcalde, estic orgullós de la ràpida resposta dels nostres agricultors i veïns”. El foc –amb un potencial de 1.500 hectàrees– va obligar a confinar fins a les 20.00 hores de dimecres els veïns de Ciutadilla, Nalec i Verdú.

Es van llaurar camps i zones cremades amb tractors, la qual cosa va trencar la continuïtat de les flames

Quant a les hectàrees, finalment se n’han calcinat 273,56, de les quals 81,83 són forestals, 191,38 agrícoles i 0,35 urbanes, segons les dades dels Agents Rurals, encarregats també de la investigació de l’origen del foc. Aquest va ser causat per una màquina de collir de manera accidental.

L’agricultor tenia la maquinària en regla i treballava en horari legal. Quant al nivell del risc d’incendi del Pla Alfa, Ciutadilla i Nalec es trobaven en el 3 –perill molt alt–, per la qual cosa la sega estava permesa fins a les 14.00 hores –el foc es va declarar a les 12.37 hores– i s’hauria hagut de comunicar als Rurals si hagués seguit amb l’activitat, més enllà de les 14.00 hores. D’altra banda, els Bombers van sufocar ahir dos incendis de vegetació agrícola a Vilanova de la Barca i Castell de Mur.

Ha cremat més superfície que en tot l’any passat a Lleida

Aquest incendi ha calcinat més hectàrees que totes les que es van cremar l’any passat a les comarques de Lleida. Concretament, segons les dades que va oferir la Generalitat durant la presentació de la campanya, el 2023 es van produir 45 incendis que van afectar 201,29 hectàrees, de les quals 172,62 eren de terreny forestal i 28,67, agrícoles. Durant la campanya, pràcticament no hi va haver focs.

Dels últims anys, el pitjor va ser el 2022 quan es van cremar més de 3.500 hectàrees. En aquest sentit, l’incendi de Baldomar, on es van destruir 2.702 hectàrees el juny d’aquell any, ha estat el més important d’aquests 12 anys a Ponent. El segueix el que hi va haver el juny del 2019 que es va originar a la Ribera d’Ebre i que va abrasar 5.000 hectàrees, 1.490 pertanyents a Maials, Llardecans, la Granadella i Bovera. A la Vall de Corb, també a l’Urgell, el 2016 se’n van cremar 890 en els seus focs.