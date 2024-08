Els carrers milloren l'aspecte de la mà dels camps de treball

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Primer van ser els camps de treball de la Generalitat, que ofereixen una estada de 15 dies a joves i adolescents que participen desinteressadament en un projecte de millora de caràcter mediambiental, acció social, recuperació del patrimoni arquitectònic o intercanvi cultural lluny de casa seua.

Així, després del seu èxit, cada estiu són més els ajuntaments que organitzen camps de treball locals en els quals els seus veïns joves són els encarregats de millorar els pobles. En la majoria dels casos, les tasques se centren a netejar la via pública o repintar mobiliari urbà. Dos exemples són els camps de treball locals que s’han celebrat a Anglesola i Tàrrega al juliol sota la coordinació de Lleure Quàlia.La regidora de Joventut d’Anglesola, Nadine Serra, va explicar que en el seu cas el camp de treball es va distribuir en dos setmanes. En la primera van millorar diferents zones del poble: van arreglar la de les barbacoes, van repintar bancs i gronxadors i van fer una batuda per a la recollida de residus. I en la segona van pintar un mural a favor de la diversitat i en contra del racisme després de portar a terme un taller de grafiti amb Arnau Brunet, de Versembrant.Així mateix, a Tàrrega, la muralista Kamma Marlo va guiar els joves per pintar un mural en el marc de la campanya del 8M Teixint cures i visibilitzant la dona en el món laboral a l’entrada de la Unitat d’Escolarització Compartida, i un altre contra el racisme amb Arnau de Versemblant a La Soll. A més, també van realitzar altres activitats recreatives i jocs. En aquest cas, el camp es va allargar durant tot el mes.Per la seua part, Laia Martínez, coordinadora dels camps de treball locals de Quàlia, va destacar “la importància de fer nostre el municipi perquè així tenim més ganes i consciència per cuidar-lo”.