Estiu actiu contra la solitud

L’estiu passat, el programa Sempre acompanyats de la Fundació La Caixa, que té per objectiu detectar i prevenir les situacions de solitud no desitjada i l’aïllament social de les persones grans i que funciona a Tàrrega des de l’any 2017, va estrenar a la capital de l’Urgell el projecte Vivim l’estiu, aleshores de caràcter pilot. Va ser un gran èxit i aquest any Creu Roja Urgell, amb el suport de l’ajuntament de Tàrrega, ho ha repetit amb un programa de dotze activitats dirigides a persones majors de 60 anys, tant si són usuàries de Sempre acompanyats com si no ho són.

“A l’estiu, moltes persones grans passen moltes hores, o fins i tot dies, soles, i Vivim l’estiu és un programa més aviat de caràcter preventiu amb activitats comunitàries i gratuïtes que ajuden els participants a fomentar la interrelació i a teixir una xarxa social”, va explicar a SEGRE Mercè Castellà, tècnica de Sempre acompanyats.Entre les activitats que configuren el programa en la segona edició, val a destacar el campionat de rummikub, que es va celebrar amb èxit el passat 23 de juliol al Casal Cívic, així com la caminada nocturna del dia 15 de juliol amb una trentena de participants (novetats d’aquest any); una visita al Parc de Bombers el dia 8; sessions de chi kung a les piscines d’Altet, el local social de Claravalls, l’Espai Molí del Talladell i l’Oficina d’Acció Social de Tàrrega els dies 11 de juliol i 1 d’agost; doble visita a Mas de Colom amb bus per l’alta participació (també novetat), així com una visita guiada a les pintures murals al fresc de Josep Minguell a la parròquia de la mà de Josep Castellà, entre d’altres. Les activitats que queden per completar l’agost són Fem un beure a l’Ateneu els dies 12, 20 i 27 i el taller Relaciona’t a la seu de la Creu Roja el dia 22.Immaculada Puiggròs té 64 anys i és una de les veïnes de Tàrrega que participen en el programa Vivim l’estiu. Ho va valorar “molt positivament” encara que va reconèixer que “algunes propostes són de moure’t més i algunes persones no poden fer-ho tant”, però va afirmar que “en general la participació és molt bona” i, a més, “ens ajuda a motivar-nos per sortir de casa, relacionar-nos amb altres persones alhora que sempre aprens alguna cosa nova”. Les seues activitats favorites han estat la caminada, el taller de tisanes i la classe de chi kung. Així mateix, Puiggròs va afegir que, “en cas que no hi hagués aquestes activitats, passaria moltes hores sola malgrat que en el meu cas encara tinc el meu fill que viu amb mi i ara, amb aquestes activitats, m’obligo a arreglar-me i a sortir una estona”.