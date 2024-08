Foment Tàrrega promou els seus negocis com a refugis climàtics

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Foment Tàrrega s’ha adherit a la campanya de Pimec Comerç Lleida Refugi climàtic: Sempre que ho necessitis, el teu comerç al teu costat, que promou els establiments de proximitat com a refugis climàtics per fer front a les altes temperatures. D’aquesta manera, Foment Tàrrega vol visibilitzar que els seus establiments comercials no només ofereixen productes i serveis, sinó que també són espais que poden utilitzar-se com a refugi climàtic per totes aquelles persones que necessiten un lloc fresc on arrecerar-se durant els dies més calorosos. Així, la campanya vol posar en relleu la tasca social que els comerços de proximitat fan a la comunitat, demostrant estar sempre disposats a acollir qualsevol persona, independentment de si realitza una compra o no.

A més a més, Foment Tàrrega destaca la importància de col·laborar entre comerços i comunitat: “Els establiments comercials són conscients de les necessitats dels seus clients i de la ciutadania en general, per la qual cosa obren les portes per oferir un espai confortable durant les onades de calor. Aquesta acció no només és un gest de generositat, sinó també un acte de responsabilitat social que contribueix al benestar general.”