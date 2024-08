L'ajuntament va tancar el 2023 amb un superàvit de 278.507 euros

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Bellpuig va tancar el 2023 amb un superàvit de 278.507 euros i un endeutament de 499.150 euros, 160.000 euros menys que l’any anterior, mentre que la ràtio d’endeutament ha passat del 40 al 10% entre el 2019 i el 2023. El període mitjà de pagament a proveïdors, així mateix, s’ha reduït fins als 10 dies (el 2019 era de 23). Aquestes dades van ser exposades la setmana passada a la ciutadania de Bellpuig per part de l’alcalde, Jordi Estiarte, i la regidora d’Economia, Imma Oliva.

Oliva va explicar que el 55% dels ingressos provenen d’impostos directes i transferències corrents, mentre que les despeses més elevades són les de personal, amb un 32%, i les despeses corrents, amb un 33%, mentre que l’any passat a les inversions es va destinar un 28% del pressupost municipal, la qual cosa per a Oliva suposa “un pes important”. Entre les obres executades destaquen la urbanització del carrer Bormio, amb 383.079 euros, i l’adquisició d’una nova finca per a la construcció del nou CAP amb 496.186 euros.Així mateix, per a aquest 2024, en inversions preveuen construir un dipòsit d’aigua per un valor d’1,2 milions, la primera fase d’ampliació del pavelló, amb uns 400.000 euros, i un pump truck amb 91.000 euros.