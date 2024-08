Els Bombers controlen la zona cremada a Ciutadilla

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de nou dotacions de Bombers es van ocupar ahir de controlar la zona cremada diumenge passat a Ciutadilla. Repartits per tota la zona, van estar repassant amb aigua i amb útils manuals el terreny. També una unitat de Mossos d’Esquadra es va situar just on l’incendi va travessar la carretera C-14, en el quilòmetre 59, per controlar l’accés a la zona cremada.

Segons van informar els Agents Rurals, l’incendi, que està estabilitzat, afecta una superfície aproximada d’unes 11,12 hectàrees, de les quals unes 2,15 són forestals, 8,72, agrícoles i 0,25, de sòl urbà. Els Bombers van assenyalar que la previsió era estar-se a la zona tot el dia per anar remullant i evitar que el foc revifés. En total, l’incendi ha afectat més de 280 hectàrees i dimecres passat va obligar a confinar els veïns d’aquesta localitat, Nalec i Verdú. Aquest va ser causat per una màquina de collir de manera accidental.També van ser presents ahir a Sort, amb tres dotacions, per vigilar i remullar l’incendi que es va iniciar diumenge en una zona de difícil accés en un barranc de l’N-260 i que va obligar a suspendre els concerts de la festa major d’aquesta localitat i a confinar de forma preventiva el nucli de Bressui. Els Bombers van assenyalar que aquest foc està controlat. Una espurna d’una línia elèctrica pròxima podria ser la causa de les flames, que van arrasar 3,38 hectàrees. D’altra banda, ahir a la nit quatre dotacions van acudir al poble d’Aravell, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), per sufocar un incendi que afectava la façana d’una casa.Ahir, els Agents Rurals tenien activat el nivell 3 del Pla Alfa arran de l’alt risc d’incendi en tres municipis de les Garrigues i tres més de la Noguera, que es mantindran per avui i als quals en sumaran dos de l’Urgell.